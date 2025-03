Lancio di sassi sulla strada, centrata un’auto

Negli ultimi giorni, la città di Recanati è stata teatro di numerosi episodi di furti e atti vandalici, destando preoccupazione tra i cittadini.

Venerdì sera dal belvedere del Colle dell’Infinito sono stati lanciati dei sassi sulla strada sottostante che hanno colpito un’auto in transito. Un sasso ha incrinato il parabrezza del mezzo, fortunatamente senza conseguenze per il conducente che ha sporto denuncia ai carabinieri. Il Colle è dotato di telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso i responsabili. Non si tratta di un episodio isolato: in passato, simili atti vandalici sono stati segnalati anche nelle ore mattutine, fra cui nella strada sottostante al parco di Villa Colloredo Mels.

In questo ultimo week-end sono stati all’opera i ladri in via Angelita e via Vogel, nel quartiere di Fonti san Lorenzo. Una donna ha denunciato la scomparsa del proprio portamonete con all’interno 200 euro e i documenti personali, per un danno totale di circa 500 euro. Il furto sarebbe avvenuto mentre l’auto era parcheggiata in via Angelita, nei pressi dei cassonetti, ma la vittima si è accorta della sparizione solo in un secondo momento. Di quanto accaduto ha già avvertito i carabinieri, chiedendo loro di poter acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Non si tratta di un caso isolato: un’abitazione in via Angelita è stata svaligiata mentre i proprietari erano fuori città: rientrando, hanno trovato la casa completamente a soqquadro.

Un altro tentativo di effrazione si è registrato pochi giorni dopo ai danni di un altro appartamento, per fortuna questa volta andato a vuoto. Inoltre, nella zona del palazzo della Cgil alcuni residenti hanno denunciato il furto di tubi di rame, materiale spesso rivenduto illegalmente. Secondo le testimonianze, il furto è avvenuto in pochi minuti, senza che nessuno se ne accorgesse.

In molti in città chiedono un intervento più incisivo da parte delle forze dell’ordine per arginare questi fenomeni, segnalando la necessità di maggiori controlli e un potenziamento della videosorveglianza. La situazione in via Angelita e via Vogel, in particolare, sembra essere fuori controllo, con episodi ripetuti di furti e intrusioni e in molti segnalano sui social la presenza di persone estranee al quartiere con l’invito a fare attenzione. L’amministrazione comunale sta lavorando proprio al potenziamento della rete di videosorveglianza, con l’istallazione anche di nuove telecamere almeno nelle zone dove maggiormente si registrano furti e episodi di micro criminalità e di vandalismo.

Asterio Tubaldi