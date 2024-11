"Le auto corrono, servono controlli"

"Ricorrente è la velocità di auto e mezzi in alcune delle vie della città, come viale Indipendenza e via Spalato". Così Ennio Tamagnini, presidente del consiglio di quartiere che comprende via Roma-Santa Croce-San Francesco-Collevario. "Per questa situazione mi sono attivato in prima persona parlandone con il comandante della polizia locale Danilo Doria, che si è messo subito a disposizione con delle pattuglie e rilevatori di velocità, soprattutto nelle vie in cui è più difficile posizionare dei dossi. In viale Indipendenza, ad esempio, mettere dei dossi vorrebbe dire rendere pericoloso il passaggio – conclude Tamagnini – anche per le ambulanze e i mezzi di soccorso che vi transitano".