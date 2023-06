L’istituto Ricci e uno spettacolo per non dimenticare la Shoah

Successo per la lezione-spettacolo proposta al teatro delle Logge di Montecosaro ‘Le stelle oltre il muro, uomini e storie della Shoah’, con protagonisti i ragazzi della scuola media Padre Matteo Ricci di Montecosaro. Una grande esperienza per loro, non solo dal punto di vista teatrale, che arricchirà la loro vita e con loro si sono congratulati i tanti presenti alla serata. Curata da Marco Iommi la regia, insegnante nella scuola e formatore teatrale, mentre l’organizzazione di musica e canti è stata di Vittorio Ripari, insegnante e musicista. A interpretare i testi la terza D, gruppo di 20 alunni, e dello stesso autore. A conclusione della serata nel foyer del teatro sono state esposte tavole su legno arricchite da espansioni multimediali, prodotte nei laboratori scolastici, che riproducevano le storie di persone vittime della Shoah e di sopravvissuti. L’iniziativa ha concluso le celebrazioni della Giornata della Memoria, promosse dal Comune di Montecosaro, organizzate dal Centro Studi Montecosaresi e patrocinate dalla Regione.