"Lunghe attese ed esami negati. I cittadini sono in grande difficoltà"

Liste di attesa infinite per accedere alle visite mediche, la sanità pubblica mette a dura prova le fasce più deboli della popolazione. Decine le segnalazioni e anche le richieste arrivate al Movimento consumatori di Civitanova, che da qualche giorno ha deciso di scendere in campo praticamente e di aiutare anziani (e non solo) a destreggiarsi tra le lungaggini che sono, da tempo, un problema ben noto, e i rimborsi che, in certi casi, aspettano all’utente. In risposta alle crescenti preoccupazioni riguardanti i ritardi nelle liste di attesa sanitarie, il Movimento consumatori di Civitanova ha elaborato un servizio di assistenza dedicato. Il servizio è partito soltanto da qualche settimana, ma stanno già arrivando le richieste di aiuto. E in realtà non solo dagli anziani.

"L’iniziativa è partita da poco tempo, ma già abbiamo avuto contatti e anche persone che sono venute a trovarci nella nostra sede – ha spiegato l’avvocato Gianluigi Mucciaccio, presidente dell’associazione – che hanno bisogno di questa assistenza. Abbiamo fornito loro un vademecum dettagliato per guidare i cittadini a ottenere, tra l’altro, anche il rimborso delle spese sanitarie sostenute privatamente da parte dello Stato causate dai ritardi prolungati nelle liste di attesa. Un problema noto, che si è cronicizzato nel tempo anche nel nostro comprensorio. Le lungaggini nelle liste di attesa rappresentano una fonte di stress e preoccupazione per molti utenti. Sono arrivate segnalazioni di persone che si sono sentite dire che le prenotazioni per le visite mediche erano sospese. Ma voglio ricordare che non funziona così. I cittadini che si stanno rivolgendo al Movimento consumatori di Civitanova hanno una fascia d’età varia. Non solo persona dai 70 ai 75 anni, ma anche cittadini di mezza età. Il nostro obiettivo – ha concluso Gianluigi Mucciaccio – è offrire un servizio alle persone, soprattutto agli anziani che sono in difficoltà di fronte a questi problemi. Auspichiamo anche che il nostro intervento possa spronare, in qualche modo, la sanità a fare di più per migliorare e offirire un servizio più efficace". Nei giorni scorsi, il Movimento Consumatori di Civitanova ha sancito una convenzione con l’associazione Marinai d’Italia: il Movimento fornirà una specifica assistenza ai membri dell’Anmi volta ad ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute a causa dei ritardi dovuti alle liste di attesa.