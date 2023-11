Malore mentre cena con gli amici: muore a 19 anni

Montecassiano (Macerata), 22 novembre 2023 – Un malore improvviso ha ucciso un ragazzo di 19 anni. Ora indaga la procura per chiarire le cause del decesso. Martedì nel tardo pomeriggio Md Fayaj, bengalese residente a Jesi, in regola con i documenti, aveva raggiunto alcuni amici a Montecassiano per cena. Ma intorno alle 22 ha accusato un malore.

I sanitari del 118, subito accorsi, hanno provato a lungo a rianimarlo, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri, arrivati da Pollenza e Montecassiano, che hanno informato l'autorità giudiziaria. Il sostituto procurare Rita Barbieri ha dunque deciso di far portare il corpo all'obitorio, dove sarà sottoposto a una autopsia per scoprire le cause della morte.

A quanto sembra, il ragazzo non aveva problemi particolari di salute che possano spiegare questo malore fatale, per questo le analisi saranno fondamentali per ricostruire l'accaduto. La procura ha anche informato l'ambasciata del Bangladesh a Roma, per rintracciare i familiari.