Mancini e il suo libro tra sicurezza e intelligence

Quarto appuntamento oggi alle 18,30 per Iustissima Civitas che questa volta parlerà di geopolitica internazionale, di intelligence e di sicurezza con una personalità di altissimo profilo. Nelll’aula magna del Comune di Recanati, infatti, interverrà Marco Mancini, ex dirigente dei Servizi Segreti, per presentare il suo libro "Le regole del gioco". Nel libro, Mancini racconta la sua lunga esperienza come capo del controspionaggio offensivo, l’importanza dell’intelligence in ambito civile, militare ed economico svelando inoltre alcuni retroscena sui conflitti che tuttora mettono a rischio l’equilibrio geopolitico mondiale. Particolarmente interessanti saranno le dinamiche riguardo le infiltrazioni russe e cinesi nel sistema occidentale e la delicata questione legata al terrorismo islamista. "La presenza di Mancini a Recanati – dichiara Simone Simonacci, presidente onorario di Iustissima Civitas –. È un grandissimo onore per me e per tutta Iustissima Civitas, con lui riproponiamo uno di quei temi che ci hanno caratterizzato sin dall’inizio, basti guardare il successo degli incontri con Gian Micalessin e Toni Capuozzo. Oggi guardiamo alle stesse problematiche ma dall’occhio di chi ne è stato protagonista attivo". L’ingresso è gratuito e l’evento è patrocinato dal Comune di Recanati.