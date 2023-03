Mangiano in cucina al pianterreno, i ladri rubano oro e gioielli di sopra

Hanno continuato tranquillamente a cenare, mentre i ladri stavano rubando preziosi. Il furto si è verificato l’altra sera, nella frazione Grottaccia di Cingoli. Al pianterreno d’una villetta, all’ora di cena stavano consumando i pasti, le tre persone che vivono nell’abitazione in cui risiedono un genitore col figlio e la nuora. Intanto i malviventi agivano a colpo sicuro, indisturbati, col favore delle tenebre e senza produrre rumori sospetti. Sul retro dell’edificio, arrampicandosi lungo una parete, avrebbero raggiunto un angolo del primo piano: forzando la finestra d’una camera, sono penetrati nella stanza mettendola a soqquadro e rovistando un po’ dappertutto fino a impossessarsi di numerosi oggetti d’oro, monili e altri gioielli tra cui alcuni di particolare significato affettivo per i derubati. Quindi i malfattori hanno potuto lasciare agevolmente lo stabile. Nessuno si è reso conto di nulla finchè, terminato il desinare, la famiglia ha lasciato la cucina per salire al primo piano in cui viene trascorsa la notte. Solo entrando nella stanza da letto, ci si è accorti del disordine provocato dall’irruzione dei malfattori, quindi della quantità da essi razziata. Subito sono stati allertati i carabinieri e dalla vicina Treia è giunta una pattuglia che, sentiti i derubati, ha eseguito gli opportuni rilievi e ricevuto la denuncia. Non ancora accertato l’ammontare del bottino, che comunque sarebbe abbastanza rilevante considerata l’entità di quanto trafugato.

g. cen.