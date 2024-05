Festa della pensione con tutti i datori di lavoro per Claudio Martinelli

Di solito al raggiungimento della pensione amici e colleghi si attivano per rendere il giorno speciale al festeggiato. Claudio Martinelli invece ha stupito tutti, mettendo attorno al tavolo tutti i suoi ex datori di lavoro, per rievocare 40 anni di vita professionale. Intorno al tavolo si sono ritrovati Luigino Valentini del Tacchificio Vera a Sant’Elpidio a Mare, Maurizio Romagnoli della Mar.Kem di Sant’Elpidio a Mare, Roberto e Maurizio Gagliardi di Porto Sant’Elpidio, della omonima ditta di lucidatura e laccatura mobili, e Bruno Martinelli del SiConTe-Giocam di Trodica e Macerata. Il banco del supermercato di via dei Velini è stato l’ultimo posto di lavoro di Martinelli. Davanti a un buon piatto e un bicchiere di vino, tutto diventa più spontaneo: rotto il ghiaccio, ecco che sono affiorati i ricordi fatti di episodi singolari e divertenti.