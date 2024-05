"Marche for all". Il turismo per tutti

Al via i nuovi appuntamenti di "Marche for all", progetto di turismo accessibile gestito dall’Ats 15 in partenariato con la Regione Marche nell’ambito di un programma della presidenza del Consiglio dedicato al "turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità". Nato per unire accessibilità, natura e cultura e per consentire anche alle persone disabili e ai loro accompagnatori di godere dello splendido patrimonio culturale nei comuni dell’Ats 15, "Marche for all" propone nuovi itinerari alla scoperta del territorio: primo giugno alle 17 nella selva all’Abbadia di Fiastra; 9 giugno alle 17 al bosco urbano di Collevario a Macerata; 15 giugno alle 17 alla "Rocaccia" di San Lorenzo a Treia; 23 giugno alle 10 lungo il fiume Fiastra all’Abbadia e il 29 giugno alle 17 tra le vigne in campagna a Pollenza. È disponibile lo sportello dedicato all’informazione e all’accoglienza turistica accessibile per persone con bisogni speciali, situato all’interno dell’Infopoint in piiazza della Libertà. I partecipanti con limitata mobilità potranno, su richiesta e gratuitamente, essere accompagnati nei percorsi con la Joëlette, carrozzina fuoristrada monoruota che permette le escursioni anche su sentieri accidentati. Si può attivare un servizio a chiamata gratuito per accompagnamenti sugli itinerari in date da concordare con gli utenti; l’attivazione del servizio dovrà essere richiesta con almeno una settimana di preavviso dalla data dell’evento.

Martina Di Marco