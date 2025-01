Micam, Mipel ma anche Sana . Confartigianato spinge sulle fiere

Continua il quinquennio dalle grandi incertezze per l’export marchigiano, come confermato dall’andamento del 2024. Per questo Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo incentiva le azioni di internazionalizzazione e sprona gli imprenditori a partecipare agli eventi fieristici all’orizzonte. Sul fronte moda, già a fine febbraio, le occasioni saranno il 99esimo Micam, poi Mipel, The White e l’Obuv Mir Kozhi di Mosca. "Sul tema internazionalizzazione la moda continua a essere il comparto più attenzionato – osserva il segretario generale Giorgio Menichelli -. Il 2024 si è chiuso come il terzo "annus horribilis" della storia recente della moda italiana, con una debole domanda internazionale dettata dalle tensioni geopolitiche. Ma la moda rappresenta un perno della cultura e della storia economica dell’Italia. Se saremo abili a mantenere intatta la qualità e a sfruttare i cambiamenti, sono convinto che ci potrà essere una chiara ripresa".

Quanto all’agroalimentare, il 2024 ha registrato vari segni più. "È la conferma – dice il presidente territoriale Enzo Mengoni – che i buyer sono alla ricerca di prodotti di qualità e di piccole realtà locali, di sapori autentici". Tendenza che è stata confermata nel recente Sigep, il 46esimo salone dedicato alla community del Foodservice a Rimini. Prossimi eventi saranno il Vinitaly di Verona ad aprile e TuttoFood a maggio a Milano; a febbraio, il biologico al Sana di Bologna. Da lunedì sarà inoltre possibile inviare le domande per il bando di internazionalizzazione 2025 relativo al primo semestre, finanziato dalla Camera di commercio delle Marche e dalla Regione, per incentivi e la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, in presenza e online.

Martina Di Marco