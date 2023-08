Miss Italia, c’è la finale regionale: ma nessuna è del maceratese

La notte della più bella delle Marche. Per il quarto anno consecutivo Varco sul Mare, l’area che unisce il centro di Civitanova al litorale sud perno della movida, ospiterà la finale regionale di Miss Italia. Oggi poco dopo le 21.30 inizierà la serata che condurrà alla proclamazione della nuova reginetta, andando a raccogliere il testimone dall’italo-brasiliana Glelany Cavalcante, un anno fa unica delle "nostre" ad approdare alla finalissima nazionale. La Cavalcante risedeva a Civitanova all’epoca e di sicuro l’erede non sarà del maceratese perché, tra le 24 che sfileranno, non c’è nessuna rappresentante della provincia. Un record negativo che mai si è verificato negli ultimi due decenni. Dopo il verdetto della giuria, ad apporre la coroncina sulla testa della nuova reginetta di avvenenza sarà la madrina della serata Valeria Marini. La showgirl si unirà alla Cavalcante nel coadiuvare il presentatore, l’ormai habitué Marco Zingaretti. In passerella come detto 24 aspiranti Miss Marche, ecco l’elenco: Elisa Alunni Casagrande di Ancona, Francesca Agostinelli di Genga (Ancona), Sara Marconi di Ancona, Swami Morici di Serra San Quirico (Ancona), Melania Marinelli di Ancona, Eleonora Maffongelli di Ancona, Chiara Clementi di Porto San Giorgio (Fermo), Mariasole Sbaffoni di Porto Sant’Elpidio (Fermo), Alessia Raschia di Numana (Ancona), Viola La Torre di Sirolo (Ancona), Federica Mentili di Montalto Marche (Ascoli), Elena Marocchi di Ascoli, Alessia Romagnoli di Camerata Picena (Ancona), Marika Giantomassi di Castignano (Ascoli), Gaia Tulli di Ascoli, Laura Rossi di Porto San Giorgio (Fermo), Shakira Sassano di Porto Sant’Elpidio (Fermo), Sara Gambini di Fermo, Ylenia Albergatore di Montegiorgio (Fermo), Giordana Vannini di Porto Sant’Elpidio (Fermo), Veronica Governatori di Servigliano (Fermo), Sofia Bartolucci di Colli al Metauro (Pesaro e Urbino), Giada Preziuso di Sassoferrato (Ancona), Aurelia Chiarini di Gradara (Pesaro e Urbino). Oltre alle uscite delle ragazze (dovrebbero essere tre tra abito da sera, da sposa e nel costume-body), vi saranno vari momenti di intrattenimento. Sul palco si esibiranno la band Rock’n’Roll The Fuzzy Dice e Pamela Petrarolo, la cantante Marialuna e lo show delle ballerine Metamoforsi. Va precisato che otto delle concorrenti hanno già conseguito nelle precedenti serate le fasce più prestigiose o degli sponsor più importanti, quelle che danno il diritto di partecipare alle pre-finali nazionali a prescindere dall’esito di stasera. Sono la Vannini (Miss Miluna), Mentili (Miss Sorriso), La Torre (Miss Framesi), Sbaffoni (Miss Rocchetta Bellezza), Governatori (Miss Cinema), Morici (Miss Riviera), Clementi (Miss Eleganza) e Marocchi (Miss Sport Givova).

Andrea Scoppa