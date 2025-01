"Montecassiano e Macerata unite con il bus urbano"

Il movimento cittadino "Montecassiano Libera Voce" torna a chiedere l’estensione della linea urbana 9 attiva a Macerata fino alla zona commerciale di via Mainini, a Montecassiano. Dopo aver sollevato la proposta circa due anni fa, il movimento ha ribadito la necessità di collegare meglio il centro commerciale locale con il capoluogo, Macerata, al fine di favorire l’afflusso di persone, in particolare quelle senza auto o con difficoltà di mobilità.

"L’8 novembre scorso, una proposta formale è stata inviata tramite pec all’amministrazione di Macerata e all’Apm – scrive il presidente Paolo Pacetti –, con riscontri positivi a livello tecnico, che hanno confermato la fattibilità dell’iniziativa. Tuttavia, nonostante il parere favorevole, l’amministrazione comunale di Montecassiano non ha ancora risposto. Il costo dell’operazione sarebbe contenuto e i benefici, in termini di incremento della frequenza di visitatori e supporto alle attività locali, sarebbero evidenti. La proposta rimane in attesa di una risposta ufficiale, con l’impegno del movimento a tenere la cittadinanza informata sugli sviluppi".