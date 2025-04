"Mostre e collaborazioni. Così rilanciamo la Fototeca comunale"

Con un programma che promette una varietà di iniziative, prosegue a gran ritmo il rilancio della Fototeca comunale.

In un incontro con il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’associazione Percorsi Visivi, che attualmente ne gestisce gli spazi, ha spiegato le novità dei prossimi mesi. Dopo gli appuntamenti dello scorso dicembre, infatti, sono previsti ulteriori momenti divulgativi, eventi espositivi, ma anche collaborazioni con l’Accademia di belle arti di Macerata e con le scuole, attività di promozione sui social e campagne fotografiche partecipate. Inoltre, ci sarà spazio per una mostra di fotografia che racconterà Civitanova e un’altra che verterà sulla storia del jazz nella stessa città. Il programma è stato presentato dal presidente dell’associazione, Matteo Lattanzi, insieme con il direttore creativo Enrico Maria Lattanzi, la responsabile d’archivio Francesca Iacoponi e Alessandra Romito, borsista esperta in social marketing. "Vogliamo che la Fototeca non sia solo un archivio – ha detto Enrico Maria Lattanzi –, ma un luogo capace di raccontare il passato e il presente".

Nel contempo, andranno avanti le attività di catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione dell’archivio fotografico storico.

Francesco Rossetti