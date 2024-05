Muratore con esperienza e venditore a domicilio

Azienda di Monte San Giusto cerca manovale/muratore edile con esperienza. Requisiti: patente b; esperienza nell’edilizia (codice offerta 348278). Azienda di Morrovalle cerca autista di autocarro con patente C e CQC per tratte nella regione Marche. Contratto per un anno rinnovabile (codice offerta 20396). Studio commerciale di Civitanova cerca impiegato/a contabile con esperienza in studi professionali. Requisiti: esperienza nella mansione, conoscenza di software contabili e office; diploma o laurea; domicilio limitrofo a Civitanova (codice offerta 165049). Azienda di Potenza Picena che fa installazione di infissi e tende cerca addetto al montaggio di pergole e tende per esterni. Richiesta capacità di utilizzare trapani e scale (codice offerta 161045). Azienda di Civitanova cerca addetto alla vendita di prodotti surgelati a domicilio. Requisiti: patente e diploma. Dopo un periodo di due mesi, la persona avrà un furgoncino aziendale (cod. offerta 227572). Cv a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it con codice offerta (inserire cod. 227572).