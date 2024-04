Musicultura: pronte le serate in diretta dal teatro Persiani

Sarà il teatro Persiani di Recanati, come è ormai consuetudine a fare da palcoscenico alle due serate di presentazione dei 18 finalisti del festival musicale di Musicultura dedicato alla canzone d’autore. Simona Molinari e Guido Catalano (nelle foto) condurranno le due serate del 25 e 26 aprile, trasmesse in diretta su Rai Radio 1 (con John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua), e su èTV Marche, collegamenti e servizi su Rai TgR, live streaming su Rainews.it e sui social di Musicultura. I 18 finalisti di Musicultura, tutti autori dei loro brani, sono stati selezionati a partire da 1.187 artisti iscritti al concorso. Recanati per due giorni sarà al centro delle trasmissioni di Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, che sarà presente nella città dell’Infinito anche con il vice direttore Ivano Liberati. Alle dirette dei due concerti del 25 e 26 aprile (con inizio alle 21) sono da sommare le dirette pomeridiane de La nota del giorno, il noto programma di John Vignola, e quelle di Rai Stereonotte, lo storico viaggio musicale notturno condotto da Duccio Pasqua, che per l’occasione andranno in onda da Recanati.