Nessuna truffa sui migranti, cadono le accuse ai vertici del Gus

Rimborsi chiesti per migranti mai accolti: era questa l’accusa ipotizzata contro il Gus, per l’affitto di quattro alloggi a Recanati nel 2018. Ma in tribunale gli indagati hanno dimostrato di non aver commesso alcuna irregolarità e sono stati prosciolti. Nel mirino erano finiti il presidente del Gus, Francesco Perrotta, legale rappresentante, Fabrizio Marcolini, amministratore e socio unico, Marina Cingolani, consulente e collaboratrice, Giuseppe Suriano ed Eugenio Baleani, rispettivamente amministratore e socio della Kairos, ditta che si occupava delle pulizie per gli alloggi gestiti dal Gus. Il Gruppo umana solidarietà aveva vinto il bando per l’accoglienza dei migranti, per il periodo dal luglio 2017 al dicembre 2018.

A dicembre, il Gus avrebbe chiesto 20mila euro per nove mesi di affitto in quattro appartamenti a Recanati dove, per l’accusa, non sarebbe stato ospitato nessuno; e la Kairos, per quegli stessi alloggi, avrebbe documentato spese per 127mila euro, chiedendone il rimborso alla prefettura. Da qui l’accusa di truffa. Difesi tra gli altri dagli avvocati Gianluca Gattari e Irene De Simio, gli indagati hanno dimostrato di non aver commesso alcun raggiro: in base agli arrivi segnalati dalla prefettura, il Gus affittava e preparava gli alloggi per gli immigrati, e non sempre il numero annunciato corrispondeva a quelli arrivati, ma intanto le case dovevano essere a disposizione.

Alla luce di questo, la procura aveva già chiesto l’archiviazione del fascicolo, sul quale però il tribunale aveva disposto l’imputazione coatta. Ieri, in udienza preliminare, la vicenda è stata riesaminata dal giudice Claudio Bonifazi, che ha condiviso la ricostruzione della difesa: non c’era mai stata alcuna truffa e gli imputati sono stati tutti prosciolti. Una buona notizia, dopo anni in cui l’attività del Gus è stata oggetto di sospetti e illazioni di ogni genere, che hanno finito per azzerare un’organizzazione che dava lavoro a tanti ragazzi della zona.

Paola Pagnanelli