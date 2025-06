Incidente nel bosco. Soccorso un biker

Una squadra del soccorso alpino e speleologico Marche è intervenuta ieri mattina, con i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa, nei pressi del rifugio Manfrica, tra Serrapetrona e Camerino, a supporto dell’eliambulanza per un biker caduto nel bosco. Il ciclista ha riportato un trauma cranico, oltre a una spalla lussata, ed è stato accompagnato all’ospedale regionale Torrette di Ancona. L’operazione di recupero per metterlo in salvo è stata piuttosto complicata, dato che l’incidente è avvenuto un una zona piuttosto impervia.