"Ottima gestione all’Atac"

Gestione dell’Atac, Roberto Pantella e Igor Pettinelli promuovono Massimo Belvederesi (nella foto), presidente della società comunale. Sono tutti esponenti di Fratelli d’Italia, partito che presiede il Cda della partecipata. "L’azienda – sostengono – ha conseguito risultati che hanno migliorato i servizi pubblici della città, tra cui la riorganizzazione delle farmacie comunali, la ricostruzione e l’ampliamento delle vasche di depurazione con la risoluzione del problema dei cattivi odori, l’ottimizzazione dei costi dei trasporti cittadini". Inoltre "il rifacimento dell’illuminazione pubblica tramite una convenzione trentennale che garantirà sostenibilità ed efficienza energetica, la costruzione di un impianto fotovoltaico presso la stazione pozzi dell’acquedotto per renderla autonoma dal punto di vista energetico, e ancora l’ampliamento della rete idrica e la programmazione del rifacimento delle principali linee".

Sul settore idrico, in riferimento all’aumento della bollette dell’acqua "precisiamo che Atac non controlla le tariffe, stabilite dall’Autorità d’ambito Ato 3. L’obiettivo futuro di Atac – concludono – è diventare una società global service, capace di gestire ulteriori servizi pubblici per conto del Comune".