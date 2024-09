Macerata, un altro choc: padre accoltella il figlio

Macerata, 12 settembre 2024 – Coltelli, ancora loro. Da Paderno a Bologna, stiamo chiudendo un’estate difficile, soprattutto fra i giovani,con ripetuti appelli di questori, prefetti, magistrati. L’altra notte un altro fattaccio si è registrato nelle Marche, nel Maceratese, ed è il terzo in una settimana, il quarto in dieci giorni in questa zona.

Al culmine di un’accesa lite in casa, un uomo di 70 anni ha accoltellato all’addome il figlio (di 39 anni) e lui, per tutta risposta, ha preso un oggetto e lo ha tirato con violenza in faccia al genitore, ferendolo. Entrambi sono finiti in ospedali: più grave il figlio. Questa la follia avvenuta a Potenza Picena, in provincia di Macerata: è andata anche bene, ma poteva scapparci la tragedia. In questi zona negli ultimi dieci giorni, si diceva, si sono verificati altri tre accoltellamenti, due dei quali sempre tra familiari.

Il primo settembre, a Cingoli, un uomo di 33 anni era tornato a casa ubriaco e aveva chiesto dei soldi alla mamma di 49 anni. Ma al suo no, il figlio l’aveva aggredita e ferita con un coltello da cucina. Tre giorno dopo, il 4 settembre, un ventenne di Ancona si trovava nel parcheggio di una chalet di Civitanova e lì un extracomunitario aveva tentato di strappargli la sua colonnina d’oro. Non riuscendoci, lo straniero aveva inferto una coltellata sulla coscia all’anconetano.

Infine il 6 settembre un 23enne a Gagliole, dopo aver ingerito del fentanyl, aveva dato in escandescenze e rifilato diverse coltellate al padre, che era stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Ora l’episodio di Potenza Picena, i mille dubbi e le mille paure che affiorano, con la consapevolezza che bisogna evidentemente fare qualcosa di più per fermare queste follie.