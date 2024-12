Pagella d’oro per Diego Recchi, l’orgoglio del Convitto Leopardi: "Esempio di dedizione e modestia"

Diego Recchi è pagella d’oro per l’anno scolastico 2023/2024 al Convitto nazionale Leopardi. È stato premiato al teatro dell’Aquila di Fermo al cospetto di numerose autorità, tra le quali il presidente della fondazione Cassa di risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci e il professor Emanuele Frontoni. "Diego non è solo uno studente brillante, ma un esempio di equilibrio tra dedizione e modestia – dicono dalla scuola –. Si è guadagnato il rispetto e l’ammirazione di compagni, educatori e docenti". Per la dirigente Roberta Ciampechini, la coordinatrice Francesca Ghelfi, la prof di Lettere Maria Chiara Paparelli che lo ha accompagnato sul palco, i docenti e gli educatori che lo hanno conosciuto, in primis Marco Cetraro e Riccardo Ruzzu e tutto il personale della scuola, Diego è un simbolo di ciò che il Convitto rappresenta.