Pari a Montecchio Civitanovese, che peccato

K-Sport Montecchio

0

Civitanovese

0

K-SPORT GALLO: Andreani, Baruffi, Del Pivo, Dominici G., Torelli, Paoli, Peroni (28’ st Magnanelli), Dominici E., Bardeggia, Peluso, Fiorani (35’ st Sciamanna). All. Lilli.

CIVITANOVESE: Cannella, Pasqualini, Franco, Ruggeri, De Vito, Passalacqua, Buonavoglia, Domizi, Spagna, Ercoli (14’ st Bagnolo), Brunet (43’ st Verini). All. Alfonsi.

Arbitro: Passarotti di Mantova.

Note: spettatori 700 circa; ammoniti Ercoli, Paoli, Fiorani, Del Pivo, Peroni, Dominici E., Ruggeri, Spagna, mister Lilli. Angoli: 1-2; recuero: 2’ pt, 5’ st.

Gara arcigna e combattuta quella andata in scena allo "Spadoni" di fronte ad una folta cornice di pubblico. Partono forte gli ospiti che già al 1’ hanno la più grande delle occasioni con Ercoli che da una rasoiata di Spagna dalla fascia destra calcia in porta da due passi e Andreani è bravissimo a deviarla sul palo. Al 10’ punizione dal limite per gli uomini di Alfonsi, ma De Vito calcia alle stelle. La supremazia della capolista dura mezz’ora, la prima grossa occasione da rete per i padroni di casa arriva proprio al 30’ quando da un retropassaggio della difesa civitanovese a Cannella, Bardeggia legge la traiettoria ed anticipa il portiere e da posizione defilata serve Fiorani sul secondo palo, ma il classe 2005 impatta male il pallone. Qualche istante più tardi doppia occasione per gli uomini di Lilli con il funambolico Peluso, nella prima non trova fortune, mentre la seconda arriva in seguito a fallo laterale di Baruffi che serve appunto Peluso che colpisce in porta ma Cannella si salva in corner.

Nella seconda frazione è il Montecchio Gallo a partire meglio con Peluso che dopo aver saltato Franco si incunea in area, ma il suo tiro non è fortunato. Nel ribaltamento di fronte Ercoli calcia in porta, ma la palla viene deviata in corner. Al quarto d’ora l’episodio che poteva decidere la gara quando Paoli si fa aggirare in area da Spagna e lo mette giù, con l’ottimo direttore di gara a decretare la massima punizione. Dal dischetto Buonavoglia calcia sulla traversa. La reazione del Montecchio Gallo porta il nome di Bardeggia che è lesto a saltare due uomini in area ma pecca di egoismo e viene murato dalla difesa. Al 20’ il subentrato Bagnolo calcia bene in porta ma Andreani devia in corner. Alla mezz’ora Bardeggia crea ancora scompiglio in area e si inventa un calcio con la punta che Cannella sventa non con poche fatiche. Qualche istante più tardi sussulto della capolista con Buonavoglia ma il suo diagonale viene respinto in calcio d’angolo. Nei minuti di recupero il subentrato Sciamanna mette un buon pallone in area che Torelli spizza nel secondo palo, ma l’accorrente Peluso non riesce a deviare in porta. La partita termina con un giusto pareggio.