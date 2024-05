Pericoloso latitante arrestato a Monaco. Tornava da New York

Macerata, 8 maggio 2024 – Un pericoloso latitante ricercato con mandato d’arresto internazionale per rapina aggravata e furto aggravato è stato arrestato in Germania, a Monaco, dopo una lunga inchiesta dei carabinieri di Fermo, in collaborazione con la polizia di frontiera tedesca. In manette è finito un romeno di 54 anni, gravato da un ordine di arresto emesso dalla procura della Repubblica di Macerata ed esteso in ambito europeo.

L’uomo deve scontare una pena residua di anni 7 e mesi 6 di reclusione per tre rapine aggravate a mano armata e un furto aggravato, commessi a Monte San Giusto nel giugno 2011. L’uomo, in passato domiciliato a Montegranaro, nel Fermano, è stato bloccato all’aeroporto internazionale di Monaco, in ingresso dallo scalo proveniente da New York. L’uomo è stato messo a disposizione della Corte di Appello di Landshut (Germania) in attesa delle procedure di consegna alle autorità italiane.

Il provvedimento di cattura europeo e la successiva localizzazione ed arresto sono il frutto di un'incessante e articolata attività info-investigativa condotta dal Reparto Operativo e veicolata al collaterale di polizia romeno e tedesco, in stretta sinergia con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Il latitante era ricercato dal settembre 2023.