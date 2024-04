Primo festival del lavoro tra giovani e ’saper fare’

"Maestria", la prima edizione del Festival del lavoro organizzato dal Comune di Corridonia, in collaborazione con Regione Marche, Provincia, Università di Macerata e Camerino, Confindustria, Confartigianato Imprese e la Fondazione Germozzi, si prepara ad andare in scena il 2 e 3 maggio. "Si tratta dell’inizio di un percorso – ha sottolineato l’assessore con delega alle attività produttive, Massimo Cesca –. L’idea è infatti quella di creare un festival diffuso durante l’anno. La prima giornata è stata pensata anche per i giovani, non a caso parteciperanno le classi quarte e quinte dell’Ipsia ‘F.Corridoni’ mentre la seconda sarà più istituzionale. Inoltre abbiamo previsto anche una diretta streaming. Il progetto ha l’intento di valorizzare una caratteristica del nostro territorio, ovvero il ‘saper fare’ degli artigiani".

Il programma prenderà il via, giovedì alle 9 al teatro "Lanzi" con il talk "Il Futuro del Lavoro" coordinato dalla direttrice di "SenzaFiltro" Stefania Zolotti. Sul palco ci saranno i docenti Unicam e Unimc, Federico Siotto e Laura Marchegiani, la responsabile del Centro dell’Impiego di Macerata Teresa Lambertucci, Nicola Del Giudice con il suo ’game design ad Unicam’, Aldo Caldarelli che racconterà l’esperienza di radio Rum, poi Francesca Orlandi, Sales manager pelletterie "Valentino Orlandi" e il Ceo di Design Italian Shoes, Andrea Carpineti.

Nel pomeriggio, dalle 18, ci si sposterà nella sala consiliare, per la presentazione del libro "Marche d’Autore: i Mestieri Artigiani" con i curatori Jonathan Arpetti e David Miliozzi affiancati dal presidente della Fondazione Germozzi, Giulio Sapelli e dalla guida di Confartigianato, Enzo Mengoni. Appuntamento poi a venerdì quando alle 21 il sipario del teatro "Velluti" si alzerà sul convegno "L’evoluzione della Maestria Artigiana" che sarà diviso in due parti. Nella prima ci sarà l’illustrazione della giornalista Stefania Zolotti delle figure di Filippo Corridoni e Manlio Germozzi, mentre nella seconda, spazio ai dialoghi di spirito artigiano con Giulio Sapelli, Edoardo Fleischner, docente dell’università statale di Milano e Paolo Manfredi, responsabile Strategie Digital Confartigianato Imprese.

Diego Pierluigi