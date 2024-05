Quando si diceva ’basta la salute’

di Pierfrancesco Giannangeli

Non ti preoccupare di tutto il resto, l’importante è la salute. Un tempo questo era un modo di dire, che nella maggior parte dei casi veniva pronunciato col sorriso sulle labbra, solo qualche volta era accompagnato da un filo di preoccupazione. Si diceva così, per sdrammatizzare, davanti al racconto di un inconveniente o di una disavventura. Veniva spontaneo rispondere in questo modo all’affranto interlocutore per rincuorarlo, sapendo bene, però, che qualcuno, premurosamente, della salute individuale e collettiva si sarebbe occupato veramente.