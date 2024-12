Quattro sberle all’Atletico, il Montefano si rialza. Doppietta di Papa, a segno anche Bonacci e Rombini

4

ATLETICO MARINER

0

(3-4-1-2): David; Nardacchione (42’ st Moglie), Postacchini (33’ st Di Lallo), Orlietti, Calamita; Alla (33’ st Camilloni), Gabrielli; Pincini, Scocco, Bonacci (37’ st Monachesi); Papa (25’ st Rombini). All. Amadio.

ATLETICO MARINER (3-5-2): Testa; Sosi, Aliffi (1’ st Panza), Fabi Cannella; Verdesi (21’ st Eulisi), Rotta (17’ st Ambanelli), Veccia, Sharif (33’ st Lalaj) Picciola; Napolano (1’ st Cialini), Liberati. All. Puddu.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 20’ e 16’ st Papa, 42’ Bonacci, 49’ st Rombini.

Note: ammoniti Alla, Postacchini, Orlietti, Nardacchione, Ambanelli, Fabi Cannella.

C’è tanto Montefano nel match contro l’Atletico Mariner: i viola fanno registrare un netto predominio, incassano i 3 punti, segnano quattro gol e mantengono imbattuta la porta. La squadra di Amadio non ha alternative alla vittoria: si affrontano squadre in una delicata posizione di classifica. Al fischio d’inizio i viola spingono sull’acceleratore e si rendono insidiosi con Pincini (1’) che calcia addosso al portiere e con Bonacci (4’) che manda fuori nel tentativo di anticipare Testa. Gli sforzi sono premiati quando Papa (20’) calcia un diagonale vincente sfruttando l’assist di Alla: Montefano in vantaggio. Sul finire del tempo ci pensa Bonacci a mettere al sicuro il risultato calciando in rete la palla respinta dal portiere sul tiro di Pincini. Nella ripresa la musica non cambia: il Montefano si fa vedere davanti con Scocco (16’) che si fa apprezzare per l’assist a Bonacci il cui diagonale finisce in rete per il 3-0. La squadra di Amadio continua a spingere: Gabrielli in scivolata serve Rombini che deposita la palla in rete per il 4-0. Poco prima Liberati accorcia le distanze, ma è in posizione irregolare e l’arbitro annulla.