Inclusione in cucina: apre il ristoro "Venilà"

Sarà inaugurato il primo maggio "Venilà", nella suggestiva località Palazzo a Esanatoglia. Si tratta della prima struttura ricettiva dell’entroterra dove lavoreranno ragazzi con disabilità. Nasce da una iniziativa dell’associazione di promozione sociale Lulù e il Paese del sorriso, realizzata con l’amministrazione comunale.

Il progetto inclusivo e innovativo era stato presentato un paio di anni fa, nell’ambito del recupero del palazzo Malcavalca, tra i boschi a piedi del monte Gemmo, a metà strada fra Esanatoglia e Fiuminata. L’associazione, presieduta da Adua Rossi, si è fatta conoscere negli ultimi anni con tante iniziative di solidarietà, ma in questo progetto si è fortemente impegnata, anticipando le attività che si terranno nel nuovo spazio anche in fiere importanti come Tipicità a Fermo, lo scorso marzo. "Sarà un ristoro di comunità – ha spiegato la presidentessa Rossi – dove i ragazzi lavoreranno da dipendenti, per diventare indipendenti e con Silvano, il loro maestro, prepareranno, sempre con il sorriso, piatti tipici della tradizione del territorio dell’alto maceratese, da cui il nome in vernacolo della struttura: Venilà, cucina dialettale".

Molto motivato tutto lo staff, che da mesi ha cooperato per riuscire a predisporre al meglio spazi polivalenti, attrezzature e coordinamento di questo locale originale per contesto e obiettivi. "In questi mesi – spiegano alcune componenti dell’associazione – abbiamo sognato di realizzare un ristoro che fosse un luogo di lavoro inclusivo in cui ragazzi speciali potessero esprimere le proprie potenzialità, e sentirsi parte attiva dell’economia e quindi della società".

Ora si sta lavorando per l’inaugurazione, che sarà articolata tra mattina e pomeriggio, con prima accoglienza alle 8.30 ed escursione alle 9 per la fioritura dell’aglio selvatico, quindi alle 11 sarà presentato il progetto di inclusività Tin e alle 12 ci sarà la visita al ristoro e successivo buffet. Di nuovo alle 16.30 si terrà una nuova presentazione del progetto Tin e buffet con degustazioni alle 17.30.

"L’escursione sarà organizzata in collaborazione con Esatrail – spiega il sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci – per poi proseguire con le vare fasi di presentazione, compresi i due momenti dedicati al progetto Tin e agli spazi dedicati alla nuova attività, chiudendo la giornata con un buffet accompagnati dalla fisarmonica di Andrea Pugnotti e del cajon di Filippo. Un evento da non perdere e aperto a tutti per essere conosciuto e valorizzato".

Matteo Parrini