Raccolta fondi per i terremotati

Dopo la fortissima scossa di terremoto avvenuta in Turchia e in Siria, che ha causato migliaia di morti, ora si sta muovendo l’associazione Porto Recanati Solidale per una raccolta fondi in aiuto alla popolazione sopravvissuta. "Stiamo seguendo l’evolversi della tragedia che ha colpito le zone tra il confine turco-siriano, tramite persone di fiducia – scrive sulla sua pagina Facebook l’associazione umanitaria –. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi specifica con l’obbiettivo di poter disporre di risorse economiche per acquisti mirati di beni di prima necessità da fare in loco, per poi recapitarli in quei luoghi interessati dal sisma. Se vorrete dare una mano alla causa potete fin da ora effettuare una donazione al nostro Iban (IT 50 N 02008 69111 000104729048), oppure tramite Paypal al link disponibile sulla nostra pagina Facebook con la dicitura: ‘aiuti terremoto turcosiriano’".