Rebus pronto soccorso. In scadenza i contratti dei medici a gettone: "Presto le assunzioni"

Il prossimo 9 maggio scadono i contratti in essere tra l’Ast e le cooperative private che mettono a disposizione medici per le attività di emergenza-urgenza, in particolare per i pronto soccorso degli ospedali di Civitanova e Macerata. Una scelta avviata a fine 2022 dall’allora Area vasta 3 per far fronte alla carenza di professionisti, necessaria per garantire un servizio fondamentale e ineliminabile, e attuata anche per altri reparti (ad esempio quello di Pediatria). Un problema comune a tutta l’Italia, considerato il fatto che non solo i medici sono pochi rispetto alla domanda, ma sono ancor meno quelli che scelgono questa specializzazione, oggettivamente molto impegnativa. Una modalità di reclutamento che, però, ha fatto molto discutere, sia per i costi esorbitanti che comporta, sia perché marca una iniqua disparità tra i medici interni e quelli che arrivano dalle cooperative, pagati molto meglio.

Che cosa accadrà? "Siamo pronti. Arriveremo a questo appuntamento senza problemi", afferma Marco Ricci, direttore generale dell’Ast. "Abbiamo per tempo bandito un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di otto medici di emergenza-urgenza da destinare ai pronto soccorso degli ospedali di Civitanova e Macerata. E sono pervenute 14 domande. Dunque abbiamo i candidati e il tempo necessario per espletare le prove e fare la graduatoria dalla quale attingere i medici da assumere, grazie ai quali faremo a meno delle cooperative". Il fatto è che le cose potrebbero andare diversamente, come già accaduto in passato: non è detto che tutti i 14 candidati si presentino alla selezione e, poi, anche quando sarà pronta la graduatoria non è detto che gli interessati acccettino l’incarico. Se così fosse, come si procederà? "Guardi non so leggere il futuro", scherza Ricci. "Noi abbiamo fatto quanto dovevamo per risolvere il problema e lavoriamo fiduciosi. Se, poi, si presentasse uno scenario diverso vedremo come agire, ma ora è prematuro. Il ricorso alle cooperative è diffuso in tutta Italia, ma deve essere abbandonato. Se si presenteranno problemi, ritengo che ci saranno interventi di carattere nazionale che consentiranno comunque di trovare una soluzione per garantire il servizio. Di una cosa può stare certo: il pronto soccorso va sempre garantito, davvero non esiste che possa essere chiuso per mancanza di personale". Nella determina 644 del 20 ottobre 2022, firmata dall’allora direttrice Asur, Nadia Storti, si leggeva che la criticità legata alla carenza di personale medico per i dieci pronto soccorso dell’Asur (escluse le Aziende di Marche Nord e Torrette) sarebbe rimasta per almeno ulteriori 5/6 anni. Di conseguenza "appare necessario procedere all’affidamento dei servizi medici a supporto delle Unità operative di pronto soccorso Asur tramite gara d’appalto". Speriamo bene.