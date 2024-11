Ritrovo dei trattori e corteo per la benedizione dei mezzi

Si è parlato di agricoltura sostenibile ieri sera alla sala parrocchiale di San Pietro a Recanati in una tavola rotonda dove si sono ritrovati Alessandro Magagnini, docente all’Istituto Agrario di Macerata, Stefano Miccini, nuovo consigliere comunale a Recanati e rappresentante della federazione provinciale Coldiretti di Macerata e Noemi Biagiola responsabile Mercati di "Campagna Amica" di Coldiretti. Il confronto è stato organizzato nell’ambito della 74° Giornata nazionale del Ringraziamento celebrata nella parrocchia di San Pietro dalla Coldiretti con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori. Domani mattina, come da tradizione, alle 10,30 è previsto il ritrovo dei trattori e degli agricoltori all’incrocio di Romitelli da dove partirà il corteo sino alla chiesa dove alle 11, dopo la messa, si terrà la benedizione delle campagne e dei mezzi. Durante la cerimonia saranno portati all’altare cesti con i frutti della terra e generi alimentari. Alle ore 12,30 è previsto il pranzo (costo 25 euro per gli adulti, 12,50 per i bambini) nei locali della parrocchia da prenotare a Gianfranco 335-6441512.