Rsa per gli anziani e più servizi: le proposte di Anselmi

"Non ho un libro dei sogni, ma progetti concreti da realizzare nei prossimi cinque anni". È Raffaele Anselmi, candidato sindaco di Monte San Martino, all’indomani dell’ufficializzazione della candidatura. Parola d’ordine: cambiamento radicale nell’approccio alla politica locale. "Meno sogni irrealizzabili e più azioni mirate – afferma – in grado di e risolvere le questioni più pressanti che affliggono la comunità. Arginare lo spopolamento e fornire i servizi essenziali di cui la comunità ha bisogno: da qui parte il nostro programma". Fra i punti principali quelli inerenti la realizzazione di una Rsa per anziani non autosufficienti "attraverso fondi regionali, ministeriali ed europei con ricadute anche economiche importanti per tutto il paese, e di una Rsa per anziani autosufficienti, per la quale sono già stati individuati fondi specifici. Siamo già in contatto con un istituto di credito del territorio per il posizionamento di uno sportello Atm (bancomat) multiservizi, che sarebbe fondamentale". Tra le proposte, anche la realizzazione di un giardino botanico in via Libera Ungheria, il ripristino del sentiero naturalistico Monte - Grazie, la realizzazione di un sentiero lungo il Tenna. E ancora, la riduzione dell’Imu fino ai minimi consentiti dalla legge per tre anni a chi decide di trasferire la sua residenza a Monte San Martino, per contrastare lo spopolamento. "Vogliamo riconvertire l’ex convento dei frati in ostello-dormitorio sia per turisti che per squadre, accompagnatori, dirigenti, parenti e amici di atleti e realizzare un nuovo parcheggio a servizio del centro. Infine, cercheremo di ottenere la definitiva assegnazione di un medico di base a servizio della popolazione. Vogliamo dare ai concittadini le risposte che da tempo chiedono".

Gaia Gennaretti