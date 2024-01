Sangiustese, squalificati Trillini e Cingolani. Il tecnico Giandomenico inibito fino al 7 febbraio

Mano pesante del giudice sportivo verso la Sangiustese che domenica a Montefano non avrà il tecnico Giandomenico, squalificato fino al 7 febbraio, in panchina e in campo non ci saranno gli squalificati Trillini e Cingolani fermati per un turno. Gli altri provvedimenti. Eccellenza. Azzurra Colli multata di 350 euro "in quanto – si legge nella motivazione – la propria tifoseria, durante la gara, ha rivolto all’indirizzo dell’arbitro e dell’assistente espressioni gravemente irriguardose ed offensive. Per aver inoltre permesso ad un soggetto non in distinta di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi per inveire contro l’operato della terna arbitrale". Due gare di stop: Kouentchi (Jesina), Salvucci (Tolentino), Mangiarotti (Urbania). Un turno: Petrucci (Azzurra Colli), Rotondo (Castelfidardo), Grillo (Jesina), Frulla (Tolentino).

Promozione. Un turno: Gregonelli (Palmense), Wahi (Potenza Picena), Venturim (Sangiorgese), Cesca (Corridonia), Emiliozzi (Trodica), Rombini (Vigor Castelfidardo).

Prima categoria. Due gare: Pantanetti (Montemilone Pollenza), Pagliari (Elite Tolentino). Una gara: Valeri ( Urbis Salvia), Lovotti (Cingolana), Belli, Sparvoli e Rossi (Folgore Castelraimondo). Squalificato fino al 31 gennaio Mazzaferro, allenatore del Montemilone Pollenza.