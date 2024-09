"Farmacia rapinata, segnale preoccupante"

I recenti fatti di cronaca avvenuti a Civitanova Alta e in particolare la rapina a mano armata ai danni della farmacia De Giovanni preoccupano cittadini e commercianti. L’episodio avvenuto in piazza dell’Unità riporta il tema della sicurezza in primo piano. "Il recente episodio di rapina alla farmacia di Civitanova Alta è un segnale preoccupante per la sicurezza dei commercianti del nostro centro storico – fanno sapere con un lungo post sui social –. Un uomo armato e con il volto coperto ha minacciato la farmacista, portando via l’incasso. Non possiamo ignorare l’importanza della sicurezza nelle nostre strade. La sicurezza dei nostri cittadini e imprenditori deve essere una priorità, e non possiamo permettere che episodi come questo diventino la norma".

Non solo maggiore sicurezza, ma anche interventi di riqualificazione del centro storico di Civitanova Alta, questa la richiesta dei cittadini del borgo. "Mentre si promuovono interventi di riqualificazione per la città balneare e sono iniziati i lavori di rifacimento del Palazzo Ducale – prosegue il post – il cuore storico di Civitanova Alta continua a soffrire per l’incuria. I rifacimenti delle strade e delle infrastrutture sono un passo importante, ma non devono essere limitati solo alla zona costiera. Il nostro centro storico è un patrimonio che richiede interventi architettonici urgenti per risplendere nuovamente". Un’analisi dettagliata dei problemi che il borgo storico sta attraversando, evidenziati da tempo dalla cittadinanza che chiede una maggiore valorizzazione del centro storico. "La bellezza e il valore culturale della nostra città alta devono essere preservati e messi in luce. Un intervento architettonico diffuso non solo migliorerebbe la qualità della vita dei residenti, ma attrarrebbe anche turisti e investimenti, ridando il giusto lustro a un’area troppo spesso dimenticata. Civitanova Alta merita sicurezza, cura e rispetto. Non possiamo permettere che l’incuria e l’insicurezza prevalgano in un luogo così ricco di storia e cultura. Facciamo in modo che le parole si trasformino in azioni concrete per il bene della nostra comunità".