Nuova scuola in via Grazie. In Consiglio si decide sulla variante urbanistica

Sarà incentrata sull’edilizia scolastica la seduta del Consiglio comunale programmata per domani alle 21. Tra i sette punti inseriti all’ordine del giorno, infatti, figura l’approvazione definitiva della variante urbanistica per cambio destinazione d’uso in merito al terreno che si trova in via Grazie, dove dovrà sorgere il nuovo edificio che ospiterà la scuola primaria e secondaria di primo grado "Manzoni-Lanzi". Un primo passo concreto era già stato compiuto dall’amministrazione comunale quando aveva definito l’acquisto del terreno per una cifra intorno ai 440.000 euro. L’argomento era stato trattato già nel corso del Consiglio comunale di fine giugno (nella foto la sindaca Giuliana Giampaoli) dove in quel caso era stato dato l’ok per l’adozione della variante urbanistica riguardante l’area interessata dai futuri lavori per le nuove scuole.

Contestualmente, durante l’assise civica sarà chiesto anche il via libera per l’approvazione definitiva alla variante parziale del piano di classificazione acustica della zona dove sarà costruita la struttura scolastica in quantoè vicina al kartodromo, l’atto quindi è risultato necessario al fine di andare avanti con la procedura. Tra gli altri argomenti da affrontare ci sono l’acquisizione gratuita al demanio stradale di due strade private, utilizzate però ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni. Per finire si procederà con la presa d’atto delle operazioni di sorteggio e nomina del revisore unico dei conti del Comune di Corridonia per il triennio 2024-2027.

