"Sarà un’estate digital e a misura dei cani"

Civitanova vuole essere sempre più pet-friendy, il sindaco Fabrizio Ciarapica e gli operatori balneari e turistici al lavoro per prepararsi alla stagione estiva con alcune novità. Si sta lavorando anche ad un video di promozione turistica da lanciare a breve. Come assessore al Turismo, il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, ha incontrato in queste ultime settimane, già due volte, i balneari civitanovesi per discutere una sorta di piano per l’estate e discutere con loro proposte e idee.

"Stiamo lavorando in sinergia con l’associazione dei balneari e con la Dmo (Destination Marketing Organization), che mi preme ringraziare per la preziosa collaborazione, per rendere Civitanova una città sempre più accogliente – ha spiegato il primo cittadino Fabrizio Ciarapica –. Non è soltanto un discorso di decoro, verde pubblico e pulizia, che sono chiaramente degli aspetti fondamentali e necessari per una città turistica, ai quali prestiamo sempre la massima attenzione. Ma stiamo lavorando per trovare degli spunti nuovi per alzare sempre più il livello. Innanzitutto, insieme agli operatori balneari e turistici, siamo al lavoro per la preparazione di un contenuto digitale, un video, in modo da partire per tempo per la stagione turistica e per la sua promozione: gli attori principali saranno i balneari, ma in generale tutte le categorie che lavorano ogni giorno per offrire servizi sempre più efficienti per la città".

" Sto ragionando anche sul fatto di rendere dei tratti di spiaggia libera, sia sul lungomare sud che sul lungomare nord, accessibili anche ai nostri amici a quattro zampe – ha continuato il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Quando un turista si organizza per scegliere una località turistica di mare presta attenzione, oggi più che mai, anche a questo aspetto. Perciò stiamo lavorando verso tale direzione: dopo esserci dotati, negli anni, di tanti vessilli importanti come la Bandiera Blu, la Bandiera Lilla, la Bandiera Gialla, eccetera, vogliamo continuare a fare del nostro meglio per migliorare la qualità dei servizi per chi sceglie di venire a trascorrere le vacanze estive a Civitanova" ha concluso il primo cittadino.

Per quanto riguarda il discorso verde pubblico e ambiente, proprio nei giorni scorsi sono state approvate tre delibere di giunta riguardanti altrettanti nuovi appalti per la riqualificazione e la sistemazione del verde pubblico in modo da presentare la città con il giusto ’vestito ambientale’ all’arrivo dei turisti.