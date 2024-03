"Saranno i dettagli a fare la differenza"

I due allenatori hanno parlato alla vigilia della sfida. Coach Blengini (foto): "Siamo contenti di avere raddrizzato la serie, ma dobbiamo recuperare le energie nervose e mantenere il controllo per non vanificare gli sforzi, i tie-break ravvicinati sono stati dispendiosi (di fatto 3 considerando nel mezzo quello di Champions ndc). Vanno limitate le sbavature e alzato il livello studiando i match perché i dettagli faranno la differenza". Così invece Eccheli: "Dovremo essere molto bravi e determinati, cercando di approcciare al meglio la gara. Sono due squadre che si conoscono molto bene, quindi probabilmente saranno i dettagli a far la differenza in gara5. Ci stiamo preparando al meglio e daremo battaglia fino all’ultimo".

an. sc.