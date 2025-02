Scivola in un dirupo, escursionista soccorso con il verricello

Sono dovuti intervenire vigili del fuoco, 118 e soccorso alpino ieri alla Pintura di Bolognola, per recuperare un escursionista scivolato in una scarpata. L’uomo stava percorrendo un sentiero, quando è caduto riportando un trauma alla gamba destra, che gli impediva di muoversi. La squadra del Soccorso alpino e speleologico di Macerata lo ha dunque raggiunto e imbarellato. La vegetazione folta e il terreno impervio non hanno consentito, in un primo momento, il recupero da parte dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco, nel frattempo arrrivato sul posto. Attraverso tecniche alpinistiche e con l’utilizzo di corde, la barella è stata dunque trasportata in luogo che consentisse il recupero in hovering, tramite verricello, e una volta a bordo dell’elicottero l’uomo è stato portato a Pintura, dove lo aspettava l’ambulanza del 118.