"Sicurezza, polizia in azione sulle piste da sci"

"Siamo qui per raccontare il ritorno della Polizia di Stato nel comprensorio sciistico di Sarnano e per sottolineare l’importanza dell’iniziativa dell’istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova, che ha reso i ragazzi protagonisti prestando un’attenzione particolare alla sicurezza". Così il questore di Macerata Vincenzo Trombadore ieri, durante l’iniziativa "Neve Sicura" alla Baita Solaria, ha presentato il servizio di sicurezza e soccorso attivato alla stazione sciistica di Sassotetto. Obiettivo, la tutela degli sciatori, con attività propedeutiche di prevenzione a rischi e infortuni, e di primo soccorso per tutti i visitatori. "In una stazione come la nostra nel weekend possono affluire oltre 8.000 persone – ha detto il sindaco Luca Piergentili –. La Polizia fa sicurezza sulle nostre piste". La giornata ha visto anche l’ultimo appuntamento del progetto "White days" dell’istituto di Civitanova, che ha permesso a più di 350 alunni della scuola secondaria di I grado di fare esperienza sciistica. "Un’unione tra montagna e mare", ha commentato Andrea Silipo, amministratore delegato di Sarnano Experience. "Siamo orgogliosi del progetto – ha aggiunto la dirigente scolastico Gloria Gradassi –. Preziosa poi la testimonianza di un atleta disabile, Adriano Macchiati, per trasmettere ai ragazzi il valore educativo e formativo dello sport". Presenti l’assessore alla scuola di Civitanova Barbara Capponi, il vicesindaco di Montecosaro Lorella Cardinali e Nelly Zafirova, docente e coordinatore dell’Ufficio di Macerata del coordinamento per l’educazione fisica e sportiva Usr.