Stand, musica e area giochi in piazza Mazzini

Da giovedì a domenica della prossima settimana, in piazza Mazzini, si svolgerà al seconda edizione di "Cibo: cose iper buone ovunque - Food Festival". Protagoniste dell’appuntamento saranno la cucina tipica pugliese e quella romana che si sfideranno a colpi di forchetta con le loro migliori specialità enogastronomiche. Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Accanto agli operatori truck, ci sarà un’area giochi dedicata ai bambini, dove si potrà divertire e giocare in massima libertà. Non mancherà neanche la musica: venerdì prossimo, dalle 21.30, ci sarà l’omaggio agli 883 e a Max Pezzali, mentre domenica, dalle 13, l’animazione per i bambini.

Si potrà mangiare, invece, giovedì dalle 18 (aperitivo e cena), venerdì, sabato e domenica 24 dalle 11 fino alla chiusura dell’iniziativa (pranzo, aperitivo e cena). La cucina romana sarà presente con le sue specialità: pasta cacio & pepe, carbonara, amatriciana, gricia, salsiccia e broccoletti. Non potrà mancare il tradizionale carciofo alla Giudia, la porchetta di Ariccia e poi ancora verdure cotte, patate fritte e salsiccia. Queste pietanze si sfideranno con i piatti tradizionali della cucina pugliese: pane di Altamura, bombette di carne con capocollo, carne alla griglia, panzerotti, orecchiette alle cime di rapa, pomodori secchi, pasticciotti dolci.