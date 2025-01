Teatri verso l’Unesco: "Manca lo Sferisterio. Non ha i requisiti"

"Una volta tanto il consigliere regionale Carancini potrebbe tifare ed indossare la maglia delle Marche, piuttosto che quella del suo partito e complimentarsi con i tanti che hanno lavorato affinché i nostri teatri storici potessero essere ufficialmente candidati a patrimonio Unesco". È la risposta di Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e segretario della Lega Marche, alle critiche sollevate da Romano Carancini (Pd) sul mancato inserimento dello Sferisterio nella lista dei teatri candidati a patrimonio Unesco.

"Lo Sferisterio – spiega Latini – non rientra perché, come indicato chiaramente dal Ministero, non ha i requisiti per essere classificato come teatro all’italiana, che è il cuore della candidatura Unesco dei teatri storici marchigiani. È incredibile che Carancini, maceratese e per dieci anni sindaco della città che vanta il Lauro Rossi, uno dei più bei teatri all’italiana d’Italia e incluso nella lista, non riesca a comprendere questa distinzione. Invece di riconoscere il valore dello straordinario progetto, preferisce attaccare e strumentalizzare. Basta con le polemiche inutili: se non sa riconoscere i criteri Unesco, si legga gli atti".

Sono 18 i teatri candidati, 14 marchigiani, due umbri e altrettanti della Romagna: nel Maceratese la lista comprende il Lauro Rossi nel capoluogo, il Vaccaj di Tolentino, il Feronia di San Severino, il Mugellini di Potenza Picena e il Persiani di Recanati. "Non c’è alcuna volontà politica – continua Latini – dietro l’esclusione dello Sferisterio, come insinua Carancini. Gli atti parlano chiaro. Cosi come è chiaro il lavoro immenso fatto in questi anni per lo Sferisterio visto che ho presentato un emendamento per il suo riconoscimento nella ‘Dichiarazione di monumento nazionale dei teatri italiani’ e vista la proposta di legge a mia firma approvata che prevede un contributo strutturale di 400mila euro dal Ministero della Cultura per sostenere l’attività dell’Associazione Arena Sferisterio. Questo dimostra che il nostro impegno è tangibile e concreto".