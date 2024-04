Tinteggiatura dei locali. Il Comune sborsa quasi 6mila euro

Anche per provvedere alle piccole manutenzioni l’amministrazione di Civitanova è costretta ad appaltare i servizi all’esterno. E capita così che, perfino per tinteggiare le pareti di locali comunali, non ci siano abbastanza imbianchini in organico. "Il personale risulta già oberato dalla necessità di provvedere con numerosi altri interventi finalizzati alla gestione e alla manutenzione del patrimonio" è scritto nell’atto dirigenziale con cui viene affidato a un privato, per una spesa complessiva di 5.874 euro, l’intervento di tinteggiatura di locali comunali. L’operatore economico contattato è di Civitanova, ha presentato la sua offerta e ricevuto l’incarico. Oramai non c’è settore amministrativo in cui non si procede con l’esternalizzazione di alcune funzioni, dalla progettazione delle opere alla manutenzione delle stesse, anche quando si tratta di passare due mani di vernice.