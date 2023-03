Toro Seduto, il bilancino della memoria

Giancarlo Falcioni

Sembrava una boutade, invece è tutto vero. La notizia dell’intitolazione di un piazzale a Toro Seduto fa discutere da una settimana e non solo a Civitanova, dove la maggioranza di centrodestra ha caldeggiato l’omaggio al capo tribù dei Sioux Hunkpapa. Non sono pochi – anche sui social - quelli che prendono le parti di Palazzo Sforza e che ritengono doveroso ricordare il massacro dei nativi americani da parte dei conquistatori europei. I critici sentono invece puzza di operazione politica di parte e parlano di una scelta scollegata dal sentire comune civitanovese e italiano. che questa, invece c’è qualcuno che lo pensa davvero. A quanto risulta, in nessun comune dello Stivale esiste una via o uno spazio dedicato al capo dei Sioux.