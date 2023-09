Tumori del distretto collo-testa, al via la campagna di prevenzione

Dal 18 al 22 settembre torna la "Make sense campaign", la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa dall’Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica. Tre i centri sul nostro territorio, agli ospedali di Macerata e Civitanova e al centro Fisiomed di Corridonia, in cui saranno organizzate giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione. "Hai la testa a posto? Un sintomo per 3 settimane, 3 settimane per una vita" è il motto dell’edizione italiana 2023 della campagna: "1per3" è infatti la regola da tenere sempre a mente quando si tratta dei sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o un raffreddore.