Tutto pronto per ’Civitanova Danza’. Da Carolyn Carlson a Sergio Bernal

Tutto pronto per la trentunesima edizione di ‘Civitanova Danza’ (dal 23 giugno al 28 settembre), con tanti appuntamenti che toccheranno anche le città di Fermo e Macerata. Il programma della nota kermesse civitanovese è stato spalmato nel tempo "per permettere una destagionalizzazione dell’offerta su volere del Cda dei Teatri", ha sottolineato il direttore artistico di Amat Gilberto Santini, nel corso delle presentazione di ieri mattina, a palazzo Sforza. Alla convention, presenti anche il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, insieme al suo omologo fermano Paolo Calcinaro, nonché la presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni, con la direttrice Paola Recchi e il consigliere Antonio Nortesani. "Quando una simile manifestazione – ha commentato Ciarapica – arriva a 31 anni di attività significa che ci sono delle basi solide per andare avanti".

Dunque, si partirà il 23 giugno con la festa d’avvio denominata ‘Dancing Italy Gaia’, in un gala dedicato ai 100 anni dalla nascita di Vittoria Ottolenghi, scrittrice, giornalista e direttrice della prima edizione della rassegna. Sul palco, tra gli altri, Giada Rossi, della Compañía Nacional de Danza di Madrid. La chiusura, il 28 settembre, sarà invece affidata a al ‘Focus Alessandro Sciarroni’, progetto creato con la danzatrice Marta Ciappina e commissionato dal Festival Bolzano Danza, ispirato al poema sinfonico del compositore finlandese Jean Sibelius ‘Il cigno di Tuonela’. Di mezzo, le serate del 4 luglio, ‘Carolyn Carlson/ Tero Saarinen’, e il Festival nel Festival del 13 luglio, dove andranno in scena tre diversi spettacoli nei tre palcoscenici cittadini. Quindi, il 20 luglio ‘Venere vs Adone’, con la Compagnia Enzo Cosimi e il 31 luglio, spazio alla prima nazionale del ‘Prélude’, che vedrà esibirsi la Compagnie Accrorap, con il danzatore Kader Attou. Quanto alle due trasferte di Civitanova Danza, a Fermo sarà Sergio Bernal (‘Una noche con Sergio Bernal, ndr), il re del flamenco ad intrattenere il pubblico dell’Arena Villa Vitali, il 23 luglio. "I cittadini fermani apprezzano molto la collaborazione con Civitanova Danza", le parole del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. A Macerata, invece, l’appuntamento è il primo agosto allo Sferisterio, con Danza all’Opera. In scena una nuova creazione dal titolo ’Notte Morricone’ in collaborazione con la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, ideata e firmata dal premiato coreografo spagnolo Marcos Morau.

Biglietti e abbonamenti sono in vendita da sabato. L’abbonamento all’intero festival costerà 115 euro, 85 il ridotto, sono previste riduzioni per specifiche categorie. Info a 0733 812936 o info@teatridicivitanova.com.