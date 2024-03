Ultimo turno di lavoro per Graziano Alzapiedi

Dopo 31 anni di servizio con i vigili del fuoco di Macerata, va in congedo con un ultimo turno di notte il caposquadra Graziano Alzapiedi (nella foto). Dopo aver lavorato a Venezia e Bologna, è tornato a Macerata prestando anche servizio per due anni in procura. "Sono stati anni di grandi soddisfazioni - ricorda commosso il vigile del fuoco, che vive a Urbisaglia e che è stato anche formatore in tutta la regione - un’attività bellissima che mi ha permesso di confrontarmi con i colleghi più giovani, imparando anche io ogni volta qualcosa di nuovo". "Sarà difficile sostituire una persona così competente nella sala operativa – ha detto il comandante provinciale, ingegnere Mauro Caprarelli -. Alzapiedi è stato un formatore importante per il nostro comando e per gli altri. Quest’anno andranno in pensione 15 capi squadra e capi reparto, e non è semplice rimpiazzare i graduati". Per Alzapiedi intanto inizia una nuova vita, dopo anni passati ad ascoltare le mille difficoltà dei cittadini e pronto ad attivare le squadre per le più svariate emergenze affrontate ogni giorno dai pompieri.