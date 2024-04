Umberto Marsili parte per una nuova avventura in sella alla sua bici

È ripartito ieri mattina dalla stazione ferroviaria di Porto Recanati (nella foto) per l’ennesima grande avventura Umberto Marsili, per tutti più semplicemente "’Mbertì", e cioè l’ex operaio metalmeccanico – in pensione ormai da tempo – che due anni fa aveva fatto il giro della Penisola italiana, in sella alla sua bicicletta. Dopo quell’impresa Marsili aveva replicato anche l’estate scorsa, compiendo sempre in sella al suo due ruote il giro della Sardegna e della Corsica. Questo pedalando più o meno 130 chilometri di media giornaliera, per circa 40 giorni di viaggio.

Però quelle gesta sportive non erano sfuggite nemmeno al sindaco Andrea Michelini, che al suo ritorno in città lo aveva incontrato a Palazzo Volpini per complimentarsi con lui di quanto aveva appena fatto. Ma adesso, come d’altronde aveva già annunciato pochi mesi fa, il portorecanatese si concederà una bella gita ciclistica a spasso per l’Europa. "Andrò prima a Ibiza e poi farò il Cammino di Santiago – ha spiegato ieri Marsili, durante la partenza –. Da lì, faro quindi tappa in Portogallo, Spagna e Parigi".