Un altro big per i concerti estivi. Il tour mondiale di Umberto Tozzi fa tappa anche a "Sferisterio Live"

Anche Umberto Tozzi sarà in concerto a Macerata per Sferisterio Live 2024. Il festival di musica dal vivo, organizzato dal Comune di Macerata – Assessorato al Turismo e agli Eventi in collaborazione con l’Associazione Sferisterio, aggiunge un altro importante tassello alla sua stagione 2024, accogliendo il grande artista sul palcoscenico dell’arena il 28 agosto prossimo. Tozzi è l’ultimo nome annunciato dal Comune dopo quelli de Il Volo, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Biagio Antonacci, Mario Biondi e la PFM canta De André. La tappa maceratese fa parte del tour mondiale "L’ultima notte rosa the final tour", con cui il cantante saluterà la scena live attraversando tre continenti tra il 2024 e il 2025. Ieri l’annuncio a sorpresa al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi. Cantautore e musicista carismatico e creativo, grazie alle sue hit senza tempo Umberto Tozzi è diventato un’icona della musica italiana, riempiendo i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica. Cinquant’anni di una carriera costellata di riconoscimenti, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti sono solo alcuni dei numeri da record, con successi discografici capaci di rimanere ai vertici delle classifiche per mesi: "Ti Amo", vincitore del Festivalbar 1977 e introdotto nella serie "La casa di carta 4"; poi "Gloria", colonna sonora del film di Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street" e presente in "Flashdance". E ancora, "Si può dare di più", vincitrice Sanremo 1987, "Gente di mare" e "Donna amante mia", duetto con Giuliano Sangiorgi. Biglietti su TicketOne.it e alla Biglietteria dello Sferisterio in piazza Mazzini (Platino: 69 euro, Oro: 64, Verde: 59, Blu: 54, Rosso: 50, Giallo: 44, Balconata in piedi: 39).

Martina Di Marco