Un piazzale alla memoria di Luigi Cipolloni

di Gianfilippo Centanni

Domenica, alle 17.30, per iniziativa dell’amministrazione comunale, il piazzale ex pista di pattinaggio situato su un lato a metà dei viali Valentini, verrà intitolato a Luigi Cipolloni (1934-2009) onorandone le molteplici benemerenze acquisite per il suo poliedrico impegno nei settori del turismo e della ricettività alberghiero-ristorativa. Cipolloni, per tutti Gigi, di famiglia i cui numerosi componenti hanno evoluto la modestia in gratificanti affermazioni ottenute operando in molteplici settori (il commendator Agostino ha costituito a Moscosi il Maglificio Pamira, Settimio prematuramente deceduto ha gestito per alcuni decenni il ristorante "La Cambusa" nell’isola di Ponza, monsignor Decio attuale direttore responsabile del settimanale "L’Appennino camerte" già vicario della Prelatura di Loreto, assistente nazionale dell’Unitalsi) esprimendo esemplari doti che hanno ottenuto stima e ammirazione. Gigi, appena in età di lavoro, partì per Svizzera dove acquisì, da cameriere in hotel, le prime esperienze poi tesaurizzate a Londra, nel prestigioso Hotel Savoy in cui arrivò con la valigia di cartone, ripartendone stimolato dallo scopo di mettersi in proprio. Infaticabile collaboratrice la moglie Iolanda, tornato a Cingoli aprì l’Hotel ristorante Diana, abbinando all’operatività la realizzazione d’iniziative a beneficio della categoria. Istituì Albergatori e ristoratori locali, si evidenziò tra i fondatori dell’Associazione albergatori della provincia di Macerata da lui presieduta per 25 anni, è stato vice presidente dell’Uram (Unione regionale albergatori marchigiani) e consigliere nazionale di Federalberghi. Si spese per avere a Cingoli l’istituto alberghiero, e in numerosi eventi: memorabile, giusto 25 anni fa, "Il serpe più lungo del mondo" da Guinness dei primati. Dopo i saluti del sindaco Michele Vittori e di Filippo Saltamartini vice presidente del consiglio regionale, ricorderanno Gigi il fratello monsignor Decio e il prof Marcello Stefàno del "Varnelli". La presentazione del programma "Cingoli estate 2023" e la degustazione del serpe a cura del "Varnelli", precederanno il concerto finale del gruppo "The logical sound".