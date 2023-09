Un tour tra le eccellenze. Ecco "Le terre del tartufo"

Il bando regionale promosso dall’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche (Atim) ha visto trionfare, con il punteggio di 100100, l’unione di Comuni costituita da Bolognola, Camerino, Fiastra, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina (Comune capofila) e Serravalle del Chienti. La vittoria è arrivata grazie al progetto "Le terre del tartufo in tour", un elenco di undici eventi che dal 30 settembre fino al 28 ottobre valorizzeranno i prodotti tipici dei vari Comuni coinvolti, presentato in una conferenza itinerante lungo i territori dei Comuni stessi. "Una conferenza di straordinaria importanza, sento un grande peso in qualità di sindaco del Comune capofila – ha dichiarato Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina –: abbiamo vinto questo bando col punteggio di 100100, abbiamo saputo far bene e testimonianza ne è il fatto che oggi sono presenti tutti i sindaci. Oggi è ben rappresentato quel filo conduttore di promozione territoriale ed enogastronomica che accomuna l’entroterra maceratese devastato dagli eventi sismici – prosegue –: le buone pratiche di ripartenza passano anche attraverso questi bandi, che sono un leitmotiv per poter dire alle persone che siamo presenti e che il turismo è una forza straordinaria nella quale dobbiamo investire, come già fatto a Pieve Torina con il percorso delle acque che ha avuto un grande successo". Tra i prodotti che verranno valorizzati anche il torrone di Camerino: "L’evento di oggi vuole dare una promozione del territorio a 360° – ha spiegato il sindaco camerte Roberto Lucarelli –: per quello che riguarda la città di Camerino, il prodotto principale che andremo a valorizzare nel fine settimana del 28 ottobre è il torrone, unico in tutta la provincia di Macerata e nella Regione Marche. Terremo inoltre un grande evento per i giovani il 12 ottobre, essendo la nostra una città universitaria".

Il tour nelle terre dei Comuni coinvolti nel progetto si è svolto grazie a bordo di un pullman della Contram Spa. "Sono contento che la nostra azienda sia utile a progetti per la valorizzazione del territorio, di tanti semi che mettiamo a terra qualcosa cresce sempre – ha dichiarato Stefano Belardinelli, presidente della stessa Contram –: è importante esserci, e per questo ringrazio i nostri lavoratori che dimostrano sempre una grande responsabilità sociale". Presente alla conferenza anche il testimonial del progetto, Il Doppiatore Marchigiano alias Riccardo Lombardelli, che parteciperà al primo degli undici eventi, il 30 settembre a Pieve Torina, il "Marca di Camerino Show".