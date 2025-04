Una delegazione guidata dal vescovo per l’ultimo saluto

Il vescovo Nazzareno Marconi sarà presente, con una delegazione della diocesi di Macerata, ai funerali di papa Francesco che si terranno nella basilica di San Pietro in Vaticano alle 10 di sabato. È stato lo stesso monsignor Marconi a comunicare la notizia al termine della veglia di preghiera per la morte del sommo pontefice che si è tenuta martedì nella cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista. "Abbiamo avuto la conferma e ci stiamo preparando – ha spiegato il vescovo Marconi – per partecipare alle esequie del Santo Padre insieme a una delegazione di sacerdoti. Sarò presente – ha continuato – anche in rappresentanza della Conferenza Episcopale Marchigiana per esprimere la gratitudine e tutto l’affetto che più volte papa Francesco ha dimostrato nei confronti della Chiesa delle Marche". Marconi ha poi rivolto un suo personale invito ai tutti i presenti in cattedrale chiedendo "di accompagnare questo momento con una preghiera sincera per il Santo Padre Francesco e perché si ottenga dal cielo un nuovo papa che possa portare avanti la sua missione secondo il cuore del Signore".

p. o.