Un’altra uscita di successo per i ragazzi del Cag

"Incursioni culturali in città", così prosegue il viaggio dei piccoli iscritti al Centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" di via Cavour che, come ultima tappa, sono andati alla scoperta dell’Abbazia di San Claudio, accompagnati dalle educatrici e dall’insegnate, ma anche dalla regista e attrice, Fabiana Vivani. "Un’altra uscita culturale meravigliosa – affermano gli organizzatori –, il Cag riaprirà il 3 aprile con il consueto laboratorio teatrale e tanto altro". Non si è trattato della pima uscita culturale dedicata agli iscritti in quanto la prima si era tenuta già a dicembre con la visita presso il Teatro "Gian Battista Velluti", dove è stata inoltre raccontata la storia dell’illustre concittadino e celebre cantante Velluti, poi la scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche di Corridonia è continuata alla casa natale di Filippo Corridoni in cui è stato raccontato il lato umano e sensibile del noto sindacalista e rivoluzionario corridoniano, attraverso la lettura di testimonianze e di lettere. Un’iniziativa volta a sensibilizzare i giovani sull’importanza di diffondere una cultura della pace, dell’altruismo, della libertà, portata avanti in quell’occasione insieme con l’associazione culturale "Luigi Lanzi".

d. p.